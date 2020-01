Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Qui pourrait relancer Philippe Coutinho ?

Publié le 11 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Selon les dernières informations, le Bayern Munich ne devrait pas conserver Philippe Coutinho et le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de continuer avec le Brésilien. Où pourrait-il alors rebondir ?

Durant le dernier mercato estival, Philippe Coutinho a posé ses valises au Bayern Munich. Le Brésilien a été prêté aux Bavarois pour la saison, qui disposent également d’une option d’achat de 120M€. Toutefois, selon les dernières informations de Goal , le club allemand ne devrait pas lever son option d’achat et Coutinho devrait ainsi revenir au Barça durant l’été. Toutefois, en Catalogne, on ne compte pas sur l’ancien de Liverpool et en interne, on préparerait déjà son départ. La question est désormais de savoir qui lui tendra la main…

Vers un retour en Premier League ?

Philippe Coutinho ne devrait donc pas s’éterniser au FC Barcelone, où il est pourtant encore sous contrat jusqu’en 2023. Mais qui pourrait venir relancer l’international brésilien ? Un retour en Premier League pourrait bien être envisageable pour l’ancien de Liverpool. En effet, de l’autre côté de la Manche, Coutinho a gardé une certaine cote et il faudrait donc s’attendre à voir Chelsea ou encore Manchester United venir se renseigner dans les prochains mois.