Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un nouveau feuilleton Neymar-Coutinho ?

Publié le 10 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

Durant le dernier mercato estival, le FC Barcelone a tenté d’envoyer Philippe Coutinho au PSG pour récupérer Neymar. Un scénario qui pourrait bien se répéter.

Le feuilleton Neymar est toujours au centre des discussions. L’été dernier, l’attaquant du PSG avait monopolisé toute l’attention. Après 2 ans au sein du club de la capitale, le Brésilien n’avait qu’une idée en tête : revenir au FC Barcelone. Pour cela, les Blaugrana devaient trouver un accord avec Leonardo. S’ils n’y sont pas parvenus, plusieurs propositions ont été évoquées et des joueurs du Barça étaient même évoqués dans la balance. Cela a été le cas avec Philippe Coutinho, qui a finalement été prêté au Bayern Munich. Toutefois, les chemins du PSG et de Coutinho pourraient de nouveau se croiser…

Bis repetita ?