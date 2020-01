Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indésirable de Valverde est prêt à jouer un sale tour au Barça

Publié le 10 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

Pas dans les plans d’Ernesto Valverde, Carles Alena a été prêté par le FC Barcelone au Betis Sévile. Toutefois, l’Espagnol ne se ferme aucune porte, pas même celle du Real Madrid.

Issu de La Masia, Carles Alena est l’un des jeunes talents du FC Barcelone. Toutefois, durant cette première partie de saison, il n’a pas eu les faveurs d’Ernesto Valverde. C’est ainsi que le milieu de terrain est parti chercher du temps de jeu au Betis Séville, où il a été prêté. La tendance changera-t-elle à son retour ? Alena pourrait bien réfléchir à un nouveau départ et il ne s’interdit visiblement rien.

Un affront pour le Barça ?