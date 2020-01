Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Rabiot à l’OL ? La réponse de Pierre Ménès

Publié le 10 janvier 2020 à 14h00 par J.-G.D.

Alors que l’OL ferait tout son possible cet hiver pour Adrien Rabiot, Pierre Ménès démonte cette piste.

Adrien Rabiot ne s’attendait pas à une telle saison. Arrivé à la Juventus cet été, après une fin d’aventure compliquée au PSG, le milieu de terrain de 24 ans peine depuis ses débuts à Turin. Le mercato hivernal pourrait être synonyme de départ pour l’international tricolore, plusieurs clubs étant sur ses traces, dont l’OL. Jean-Michel Aulas et Juninho en feraient une priorité cet hiver, mais Rabiot a fait passer un message fort sur son avenir : « Je me sens bien physiquement et je pense que 2020 sera bien meilleur. Je suis très heureux ici, mais je dois encore m'adapter à la Serie A ». Et Pierre Ménès reste assez perplexe concernant une possible arrivée à Lyon.

« Quel intérêt pour Rabiot de signer à Lyon ? Ce serait clairement une régression »