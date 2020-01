Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation surréaliste dans le dossier Cavani !

Publié le 10 janvier 2020 à 11h15 par A.M.

Longtemps annoncé d’accord avec l’Atlético de Madrid en vue d’un transfert en janvier, voire à l’issue de la saison, Edinson Cavani n’aurait en réalité jamais discuté avec les Colchoneros. Explications.

L’avenir d’Edinson Cavani est au cœur de nombreuses discussions. Il faut dire que sa situation est particulière. Son contrat prend effectivement fin en juin prochain et le Matador a perdu sa place de titulaire au profit de Mauro Icardi qui empile les buts depuis son arrivée sous la forme de prêt l’été dernier. Par conséquent, un départ d’Edinson Cavani est régulièrement évoqué, d’autant qu’il aurait un accord avec l’Atlético de Madrid.

Aucune discussion entre le clan Cavani et l’Atlético ?