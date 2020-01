Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Atletico Madrid-Cavani, ça se confirme

Publié le 10 janvier 2020 à 2h10 par La rédaction

De nouvelles informations autour d’un accord contractuel Cavani-Atletico Madrid sont sorties en Espagne. Tout concorde pour croire à l’existence de cet accord. Analyse.

Plus les jours passent et plus les éléments viennent confirmer qu’il existe un accord contractuel entre Edinson Cavani et l’Atletico Madrid en vue d’une signature libre en fin de saison, conformément à ce qu’ont révélé plusieurs médias italiens. Comme révélé par le10sport.com , l’Atletico Madrid cherche d’ailleurs un avant-centre en prêt cet hiver. Pourquoi ce choix si ce n’est parce qu’il existe un accord avec un buteur pour juin… D’autre part, l’Atletico Madrid a tenté un coup en essayant d’obtenir un transfert de Cavani dès cet hiver. Le joueur, qui ne voulait pas entendre parler d’un départ en janvier afin d’encaisser un montant XXL sur une signature libre, a soudainement ouvert la porte à un deal avec l’Atletico Madrid cet hiver. Pourquoi a-t-il soudain changé d’avis si ce n’est parce qu’il a déjà un accord financier avec le club pour juin et que dans ces conditions, il pouvait tout à fait anticiper sa signature de six mois…

Contrat de trois ans