Mercato - PSG : Cavani-Atletico Madrid, accord ou pas ?

Publié le 9 janvier 2020 à 1h10 par La rédaction

Plusieurs informations contradictoires ont circulé ces deniers temps autour d’un accord entre l’Atletico Madrid et Cavani.

Alors qu’il y a deux jours, Sky Italia annonçait l’existence d’un accord entre Edinson Cavani et l’Atletico Madrid sur les termes d’un futur contrat, en vue d’une signature libre en fin de saison, l’information n’a pas été confirmée par certains médias français, évoquant un démenti du clan Cavani, et citant au contraire des intérêts de MU et de Chelsea toujours en cours.

Faut-il croire au démenti du clan Cavani ?