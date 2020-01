Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour l’avenir d’Edinson Cavani !

Publié le 9 janvier 2020 à 17h45 par T.M.

Alors qu’en Espagne, on expliquait que l’Atlético de Madrid y croyait encore un peu pour Edinson Cavani, les Colchoneros se seraient finalement fait une raison pour l’attaquant du PSG.

A 6 mois de la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani aurait bien aimé partir dès cet hiver, notamment pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Toutefois, Leonardo aurait été très clair, le Matador ne partira pas durant ce mois de janvier, d’autant plus que les Colchoneros ne proposeraient pas une offre si intéressante que cela aux yeux du directeur sportif. Et alors que ces derniers jours la presse espagnole explique que Diego Simeone et la direction madrilène voulaient toujours y croire pour attirer Cavani dans les prochains jours, cela ne serait désormais plus le cas.

Rendez-vous cet été !