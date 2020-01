Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta passe à l'action pour un attaquant de Ligue 1 !

Publié le 9 janvier 2020 à 16h00 par A.M.

En quête de renfort offensif, l'OM serait passé à l'action auprès d'Amiens afin de recruter Steven Mendoza dès cet hiver.

« On ne pourra acheter au mercato que si on vend, mais je n'ai pas intérêt de vendre des joueurs, c'est un risque à prendre. Le plus facile pour nous est de ne rien vendre et de profiter de l'équipe, mais ce sot des choix de la direction sportive ». Interrogé sur le mercato d'hiver de l'OM, André Villas-Boas a reconnu qu'il ne fallait pas s'attendre à une arrivée sans départ. Et le technicien portugais ne compte pas laisser filer de joueurs durant le mois de janvier. Et pourtant, Andoni Zubizarreta s'activerait en coulisse pour l'arrivée d'un attaquant.

Zubizarreta tente d'attirer Mendoza !