Mercato - OM : Zubizarreta a vécu un nouvel échec…

Publié le 9 janvier 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Après plusieurs mois de négociations en coulisses, l’OM aurait finalement abandonné l’idée de prolonger sa jeune pépite, Isaac Lihadji. Forcément un échec pour Andoni Zubizarreta…

« Hier, on a eu une réunion avec Andoni et il a dit qu'il n'avait pas encore pris de décision. On a décidé de le mettre dans la réserve et d'attendre sa décision finale (…) S'il veut rester, on peut faire une nouvelle proposition. Notre dernière proposition n'a pas été acceptée donc Andoni l'a retirée », confiait André Villas-Boas mercredi en conférence de presse sur le dossier Isaac Lihadji, et l’entraîneur de l’OM a donc tenté de calmer l’incendie autour de sa jeune pépite qui refuserait de prolonger. Et pourtant, ce dossier semble avoir pris une tournure négative pour l’OM et Andoni Zubizarreta.

Lihadji bien parti pour quitter l’OM

En effet, comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes mercredi, Isaac Lihadji pourrait même rejoindre gratuitement le Borussia Dortmund ainsi que le LOSC qui seraient bien placés pour signer gratuitement le jeune ailier de l’OM l’été prochain. Et alors que Lihadji est considéré comme l’un des plus grands talents du moment dans les équipes de jeunes du club phocéen, Andoni Zubizarreta pourrait perdre gros après son échec dans ces négociations.