Mercato - OM : Zubizarreta reçoit un gros conseil pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 9 janvier 2020 à 1h45 par T.M.

Alors que l’OM aurait coché le nom de Stiven Mendoza, l’attaquant d’Amiens pourrait ne pas être le renfort idéal pour Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas.

Du côté de l’OM, Andoni Zubizarreta semble visiblement être à la recherche d’un renfort offensif. En effet, ces derniers jours, plusieurs pistes ont été évoquées dans les médias et sur la Canebière, on aurait notamment des vues sur un joueur de Ligue 1 : Stiven Mendoza. A 27 ans, le Colombien évolue actuellement à Amiens et pourrait donc mettre le cap vers le sud pour s’installer à l’OM. Une idée pas forcément validée par Bruno Satin, agent de joueurs, qui connaît très bien Mendoza.

« Je ne sais pas si c'est le profil qui convient »