Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Rongier lâche une énorme confidence sur son transfert !

Publié le 10 janvier 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Très courtisé l’été dernier, Valentin Rongier a finalement opté pour un transfert à l’OM. Et son agent assure qu’il n’avait aucune autre option à l’esprit…

Formé au FC Nantes et devenu un membre majeur de l’équipe première entre 2014 et 2019, Valentin Rongier (25 ans) a fini par quitter les Canaris pour rejoindre l’OM l’été dernier. Au terme d’un long feuilleton qui trouvera d’ailleurs son épilogue après la fermeture du mercato estival, l’OM a raflé la mise pour 13M€ avec Rongier alors que l’OL, l’AS Monaco, Watford et la Fiorentina souhaitaient également recruter le milieu de terrain. Mais ce dernier avait les idées claires…

« Dans sa tête, c’était l’OM ou rien »