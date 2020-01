Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen pourrait réserver une mauvaise surprise à Leonardo !

Publié le 10 janvier 2020 à 9h45 par T.M.

Alors que le PSG aurait coché le nom de Christian Eriksen, le joueur de Tottenham pourrait finalement opter pour un autre challenge que celui proposé par Leonardo.

Dans sa dernière année de contrat à Tottenham, Christian Eriksen est l’une des bonnes affaires à saisir sur le marché des transferts. L’été prochain, le Danois sera libre, à moins qu’il ne quitte Tottenham cet hiver pour une somme plus qu’abordable. Une occasion en or repérée par plusieurs cadors européens à l’instar du PSG, du Real Madrid, de l’Inter Milan ou encore de Manchester United. La bataille semble donc rude pour tenter d’accueillir Eriksen. Toutefois, le protégé de José Mourinho chez les Spurs semble avoir une préférence pour son prochain club.

Direction l’Espagne ?