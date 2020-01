Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l’avenir d’Icardi !

Publié le 10 janvier 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 10 janvier 2020 à 8h16

Ces derniers jours, la presse italienne a jeté un énorme froid sur l’avenir de Mauro Icardi, bien que le PSG dispose d’une option d’achat dans son prêt. Mais c’est bien Leonardo qui a les cartes en main dans ce dossier.

Dans les dernières heures du mercato estival, Leonardo a obtenu le prêt avec option d’achat de Mauro Icardi. Auteur d’un très bon début de saison, l’Argentin a d’ailleurs affiché sa volonté de rester au PSG à l’issue de la saison : « La vérité, c’est que je me sens très bien ici à Paris (...) En mai, quand la saison sera terminée, nous parlerons, nous discuterons, à coup sûr. Si j’ai la possibilité de rester, j’en serais très heureux. » Et pourtant, ces derniers jours, la presse italienne assure que Mauro Icardi désire rejoindre la Juventus et dispose même d’une clause pour retourner en Serie A.

Le PSG a les cartes en mains pour Icardi