Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta face à quatre menaces pour Valentin Rongier ?

Publié le 10 janvier 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Si l’OM a finalement bouclé l’arrivée de Valentin Rongier en septembre dernier, la concurrence aurait été particulièrement forte dans ce dossier pour Andoni Zubizarreta.

« Je me suis adapté assez rapidement. Je suis satisfait de mes quatre premiers mois. Il faut que je continue à mettre de l'intensité dans mes performances », confiait dernièrement Valentin Rongier (25 ans) sur son intégration à l’OM après son transfert acté le 3 septembre dernier, quelques heures après la fermeture du mercato estival. L’ancien milieu de terrain du FC Nantes a donc vécu un été 2019 très agité, et Andoni Zubizarreta a d’ailleurs affronté une rude concurrence pour finalement boucler le dossier Rongier à l’OM.

Rongier avait d’autres prétendants l’été dernier