Mercato - OM : Cette nouvelle annonce pour ce buteur de Ligue 2 !

Publié le 10 janvier 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Directeur général du Havre, Pierre Wantiez assure que les propositions manquent pour Tino Kadewere. L'OM n'a donc pas bougé ses pions concernant le meilleur buteur de Ligue 2.

L’OM se pencherait sur la grande révélation de Ligue 2. Andoni Zubizarreta observerait le profil de Tino Kadewere avec attention. Il faut dire que l’attaquant du Havre impressionne depuis le début de saison (17 buts en deuxième division). Sous contrat avec le club jusqu'en 2022, l'attaquant de 23 ans disposerait également de touches avec d'autres clubs, dont l'OL. Le principal concerné avait d'ailleurs été clair concernant son avenir : « Mon avenir ? Tout est possible. Si une belle offre se présente pour le club comme pour moi, on y réfléchira. Comme tout le monde, enfin je crois, je pense que l’Angleterre est aujourd’hui la plus belle destination pour un footballeur. Mais je ne dis pas non à la France ». L'OM a donc sa chance, mais un dirigeant du HAC, en la personne de Pierre Wantiez, attend une offre pour Kadewere.

« À l’exception de folles propositions venues du Qatar, nous n’avons encore reçu aucune offre concrète »