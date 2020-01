Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce buteur de Ligue 2 sort du silence pour son avenir !

Publié le 9 janvier 2020 à 21h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Tino Kadewere s'est prononcé sur son avenir ce jeudi.

Face aux finances limitées de l'OM, Andoni Zubizarreta doit recruter malin cet hiver s'il souhaite renforcer l'effectif d'André Villas-Boas. D'après les informations du Daily Mail , le club phocéen s'intéresserait à Tino Kadewere (23 ans), l'attaquant du Havre qui se montre très prolifique sous le maillot normand (17 buts en 19 matches). Cependant, le Zimbabwéen ne manque pas de courtisans puisque l'OL et d'autres clubs étrangers auraient également coché son nom. Interrogé sur son avenir par Paris Normandie , Tino Kadewere a fait le point sur sa situation.

« L’idée est de rejoindre un top club européen »