Mercato - Barcelone : Arteta affiche ses intentions pour l'avenir d’Aubameyang !

Publié le 9 janvier 2020 à 19h00 par J.-G.D. mis à jour le 9 janvier 2020 à 19h29

Lors de son point presse ce jeudi, Mike Arteta, entraîneur d’Arsenal, confie son souhait de conserver Pierre-Emerick Aubameyang. Le Barça est prévenu…

La suite de la saison d’Arsenal sera déterminante pour l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant des Gunners serait enclin à plier bagage si le club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Les rumeurs vont d'ailleurs bon train sur le futur de l'international gabonais, lui qui aurait tapé dans l'œil du FC Barcelone. L'ancien Stéphanois avait toutefois poussé un coup de gueule sur un possible départ : « J'aimerais également réagir à certaines rumeurs qui circulent à mon sujet dans les médias. Ils parlent trop et ça me prend la tête ! ». Et Mikel Arteta, coach de la formation londonienne, en remet une couche sur Aubameyang.

« Mon intention est de garder Aubameyang »