Mercato - Barcelone : Le coup de gueule d’Aubameyang sur son avenir !

Publié le 7 janvier 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang n'exclurait pas un départ d'Arsenal, le Gabonais fustige les rumeurs l'envoyant loin du club.

La carrière de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait prendre un nouveau tournant. Le buteur d’Arsenal aurait prévu de quitter Londres lors du prochain mercato estival, en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Le FC Barcelone serait donc au courant des intentions de l’international gabonais. Les Catalans penseraient au profil du protégé de Mikel Arteta afin de devenir le nouvel attaquant du club. À moins que l'Inter grille la politesse au Barça. Interviewé dans le programme officiel des Gunners , Aubameyang hausse le ton concernant ses supposées envies d’ailleurs.

« Ils parlent trop et ça me prend la tête ! »