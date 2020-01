Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Zubizarreta est loin de faire l’unanimité

Publié le 10 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

Pour se renforcer offensivement, l’OM semble avoir jeté son dévolu sur Stiven Mendoza, attaquant d’Amiens. Un choix qui fait réagir.

Avec des finances réduites, l’OM doit recruter avec intelligence. Sur la Canebière, il ne faut donc pas s’attendre à de grosses folies. Andoni Zubizarreta travaille donc d’arrache-pied pour dénicher des bons coups et l’un mènerait actuellement du côté d’Amiens. En effet, l’OM aurait coché le nom de Stiven Mendoza, attaquant d’Amiens. Le Colombien pourrait donc venir épauler Dario Benedetto, Dimitri Payet et bientôt Florian Thauvin. Toutefois, ce choix ne fait pas forcément rêver…

« Qu’est-ce que tu veux qu’il apporte à l’OM ? »