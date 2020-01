Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les stratégies de Leonardo

Publié le 10 janvier 2020 à 4h10 par La rédaction

Le manager général du Paris Saint-Germain effectue un sans-faute depuis son retour à Paris. Quelles sont les différentes stratégies qu’il envisage pour le prochain mercato estival ? Le 10 Sport, en kiosque ce jeudi, en livre une analyse détaillée. Extraits.