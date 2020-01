Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé met Leonardo en salle d’attente…

Publié le 10 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG ferait de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé une grande priorité, l’attaquant français s’est montré très énigmatique sur le sujet.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé (21 ans) fait couler beaucoup d’encre. D’ailleurs, Leonardo aurait une idée bien précise en tête avec le jeune attaquant tricolore et ferait de sa prolongation de contrat une priorité absolue. Interrogé en zone mixte mercredi soir après le carton du PSG contre l’ASSE (6-1), Mbappé a jeté un froid à ce sujet.

« Je veux me concentrer sur le foot »