Mercato - Barcelone : Messi-Barça, lutte de pouvoir confirmée !

Publié le 10 janvier 2020 à 3h10 par T.M.

Un nouvel élément de taille est venu confirmer que Lionel Messi, qui n’a toujours négocié sa prolongation, souhaitait imposer ses choix à la direction du FC Barcelone… Analyse.

Alors qu’il y a quelques mois, Luis Suarez était résolu à son départ du FC Barcelone en juin prochain, à un an de la fin de son contrat, et expliquait qu’il comprenait le choix du club catalan de faire appel à un buteur plus jeune, son discours a totalement changé aujourd’hui : « Ma prolongation de contrat ? Je suis très heureux au club. J'ai toujours tout donné. Les statistiques et les chiffres me donnent raison, je pense que je suis à la hauteur et lorsqu'il faudra parler, nous devrions nous en sortir ». Ce changement de discours de Suarez ne serait pas le fait du hasard.

Le dossier Luis Suarez