Mercato - PSG : Cavani, l’issue logique

Publié le 10 janvier 2020 à 1h10 par La rédaction

Comme prévu et annoncé par le10sport.com, Cavani quittera le club en juin prochain. Si un temps une opération a été envisagée cet hiver avec l’Atletico Madrid, c’est pour une raison bien précise…

Comme le10sport.com l’avait affirmé il y a plusieurs semaines, Edinson Cavani ira comme prévu jusqu’au terme de son contrat avec le PSG, le 30 juin prochain. L’issue est logique d’autant qu’elle était voulue par le joueur, qui souhaitait quitter Paris libre afin d’encaisser un montant XXL sur son prochain contrat.

Parce que Cavani et l’Atletico Madrid sont déjà OK pour juin…