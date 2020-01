Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi devrait perdre l’un de ses acolytes !

Publié le 9 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2021 et sa complicité évidente avec Lionel Messi, Luis Suarez devrait bientôt être remplacé à la pointe de l’attaque du FC Barcelone.

« Ma prolongation de contrat ? Je suis très heureux au club. J'ai toujours tout donné. Les statistiques et les chiffres me donnent raison, je pense que je suis à la hauteur et lorsqu'il faudra parler, nous devrions nous en sortir », avait récemment indiqué Luis Suarez, qui semblait donc confiant quant à une prolongation de contrat à venir au FC Barcelone. Pourtant, en coulisses, la direction du Barça aurait d’autres projets pour le buteur uruguayen…

Un nouveau buteur bientôt recruté ?

Comme l’a révélé Mundo Deportivo mercredi, le FC Barcelone envisagerait prochainement de préparer la succession de Luis Suarez et de faire venir un nouveau buteur de renom au club. Lautaro Martinez (Inter Milan) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) sont notamment ciblés. Et Lionel Messi, qui affiche une belle proximité avec Suarez, pourrait donc perdre l’un de ses grands compères du FC Barcelone.