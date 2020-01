Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait pris position pour l’avenir de Luis Suarez !

Publié le 8 janvier 2020 à 8h30 par G.d.S.S.

Luis Suarez ayant récemment affiché son souhait de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi apportera tout son soutien à son compère de l’attaque en interne.

« Ma prolongation de contrat ? Je suis très heureux au club. J'ai toujours tout donné. Les statistiques et les chiffres me donnent raison, je pense que je suis à la hauteur et lorsqu'il faudra parler, nous devrions nous en sortir », confiait récemment Luis Suarez (33 ans) dans les colonnes de Sport sur une possible prolongation de contrat au FC Barcelone, alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2021. D’ailleurs, le buteur uruguayen aurait droit à un soutien de taille au Barça pour son avenir…

Messi favorable à une prolongation de Suarez ?