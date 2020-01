Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite du Barça répond à Ernesto Valverde !

Publié le 9 janvier 2020 à 1h00 par B.C.

Prêté au Betis Séville jusqu’à la fin de la saison, Carles Aleñá est revenu sur les propos d’Ernesto Valverde, étonné de voir son joueur quitter le FC Barcelone.

En manque de temps de jeu au Barça, Carles Aleñá a pris la décision de filer au Betis Séville jusqu’à la fin de la saison. Une décision qui avait quelque peu surpris Ernesto Valverde : « Aleñá est parti et je pensais que si cela arrivait, ce ne serait pas si tôt. Il avait cette possibilité dans son contrat. En août, nous avons décidé qu'il devait rester, mais il a récemment appliqué cette clause. Maintenant, nous en avons un de moins dans cette position ». Présenté ce mercredi, le milieu de terrain est revenu sur les déclarations de l’entraîneur du FC Barcelone.

« Valverde savait que je voulais partir en décembre »