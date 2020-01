Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde fait une grande annonce sur le recrutement hivernal !

Publié le 3 janvier 2020 à 18h30 par La rédaction

Les rumeurs autour de potentiels départs se multiplient en Catalogne après le prêt de Carles Aleñá au Betis Séville. Mais Ernesto Valverde a tenu à calmer tout le monde en annonçant qu'aucun autre milieu de terrain ne devrait quitter Barcelone cet hiver.

Les rumeurs autour des éventuels départs d'Arturo Vidal, d'Ivan Rakitic ou de certains jeunes du centre de formation du FC Barcelone ne seraient-elles que pure spéculation ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, en conférence de presse ce vendredi, alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes.

« Je ne pense pas qu'il y aura un autre départ »