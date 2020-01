Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain vers le FC Nantes ? La réponse !

Publié le 3 janvier 2020 à 18h15 par G.d.S.S.

Ciblé par le FC Nantes alors qu’il dispose d’un temps de jeu assez limité avec l’OM, Valère Germain aurait toutefois un niveau de salaire qui poserait problème aux Canaris.

Alors qu’il n’a été titularisé qu’à 9 reprises en Ligue 1 cette saison malgré un effectif très limité dans le secteur offensif, Valère Germain (29 ans) peine à retrouver une place de titulaire à l’OM. Un intérêt du FC Nantes a d’ailleurs été évoqué pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco, alors qu’André Villas-Boas ne serait pas opposé à son départ d’ici la fin du mercato. Mais les Canaris pourraient avoir du mal à recruter l’attaquant de l’OM…

Le salaire de Germain pose problème