Mercato - PSG : Julian Draxler aurait un nouveau prétendant de renom !

Publié le 3 janvier 2020 à 17h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ au PSG, Julian Draxler figurerait désormais sur les tablettes du Milan AC.

Comme l’a récemment annoncé L’Equipe, Julian Draxler devrait rester au PSG cet hiver malgré les intérêts du Hertha Berlin, de l’OL, du FC Séville ou encore de l’OGC Nice. En effet, son imposant salaire de 7,2M€ brut par an aurait refroidi ses différents prétendants, et le milieu offensif allemand ne devrait donc pas bouger au Parc des Princes d’ici la fin du mercato hivernal. À moins que…

Draxler ciblé par le Milan AC ?