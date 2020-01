Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour l’avenir de Luis Suarez ?

Publié le 8 janvier 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Malgré son envie affichée de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Luis Suarez pourrait être victime des envies de sa direction qui souhaite attirer un nouveau buteur dans un avenir proche.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en novembre dernier, le FC Barcelone observe de près la situation de Pierre-Emerick Aubameyang du côté d’Arsenal. Par ailleurs, le club blaugrana aurait des vues depuis de nombreuses semaines sur Lautaro Martinez, et le buteur argentin de l’Inter Milan aurait d’ailleurs les faveurs de Lionel Messi au Barça. Quoi qu’il en soit, Luis Suarez aurait du souci à se faire pour son avenir à Barcelone…

Le Barça en quête d’un nouveau 9 ?