Mercato - PSG : Neymar sème la zizanie au Barça !

Publié le 8 janvier 2020 à 3h30 par A.M.

Ardemment désiré par les cadres des vestiaires du FC Barcelone, Neymar l'est moins par la direction catalane qui préfère Lautaro Martinez. Une situation qui créé des tensions au Barça.

« Son départ était un risque qu'il voulait prendre pour essayer une nouvelle possibilité, sachant qu'il était ici dans le meilleur club du monde et entouré des meilleurs joueurs. C'est quelque chose d'acceptable et de compréhensible. Son retour dépendra du club, du PSG et de lui. En tant qu'ami, j'aimerais le voir heureux et le voir jouer là où il se sent à l'aise ». Il y a quelques jours, Luis Suarez ne manquait pas d'afficher sa volonté de voir revenir Neymar au FC Barcelone. Un souhait visiblement partagé avec Lionel Messi et Gerard Piqué. Et cela créerait des tensions au Barça.

Des tensions au Barça à cause de Neymar ?