Mercato - Juventus : Juninho ne lâche rien pour Adrien Rabiot !

Publié le 5 janvier 2020 à 13h30 par A.M.

Bien décidé à se renforcer cet hiver, Juninho multiplie les pistes ces derniers mois, mais sa priorité semble bien se nommer Adrien Rabiot.

L’Olympique Lyonnais devrait animer le mercato d’hiver. Il faut dire que les Gones ont perdu sur blessure Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde, Youssouf Koné et Léo Dubois. Mais en plus de recruter un latéral et un attaquant, l’OL souhaite un renfort dans l’entrejeu où Thiago Mendes a déçu depuis son arrivée. Et dans cette optique, Juninho souhaite récupérer Adrien Rabiot.

Rabiot, la priorité de l’OL