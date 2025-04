NBA - Wembanyama : L’énorme transfert annoncé ?

La rédaction

Victor Wembanyama, qui a connu une saison perturbée par une blessure, souhaite être mieux entouré aux San Antonio Spurs. Les dirigeants de la franchise texane sont prêts à l'aider en recrutant deux légendes de la NBA : Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo. Une addition qui pourrait donner un nouveau souffle à l’équipe et l’élever au niveau supérieur.

Victor Wembanyama entamait, cette année, sa deuxième saison en NBA. Une saison qui s’annonçait d’ores et déjà historique avec des statistiques uniques de 23 points, 11 rebonds et 4 passes décisives de moyenne, mais qui a été tronquée à cause d’une thrombose à l’épaule, l’obligeant à mettre un terme à sa saison. Les San Antonio Spurs finissent donc l’année avec un maigre bilan de 34 victoires pour 48 défaites et une 13e place de la Conférence Ouest.

Une légende rejoint Wemby ?

Les dirigeants de la franchise texane souhaiteraient mieux entourer Victor Wembanyama, et pour faire plaisir à l’ovni français, ils sont prêts à ramener du beau monde. Selon les informations de Jake Fischer, les San Antonio Spurs pourraient bien voir débarquer deux légendes de la NBA dans leur effectif : Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo. Une addition majeure qui viendrait encadrer un groupe très jeune avec des talents comme Stephan Castle et Victor Wembanyama.

Des saisons compliquées ?

Les deux têtes d’affiche de la NBA ont connu des saisons très compliquées avec leur franchise respective. Kevin Durant ne s’est ni qualifié pour les Play-offs, ni pour les Play-ins de la Conférence Ouest et est déjà en vacances avec sa franchise des Phoenix Suns (36 victoires pour 46 défaites).

Giannis Antetokounmpo a, quant à lui, fait une très bonne saison régulière en se qualifiant pour les Play-offs de la Conférence Est en finissant 5e, mais pourrait bien se faire éliminer dès le premier tour. Les Milwaukee Bucks sont menés 3-1 par les Indiana Pacers et jouent leur saison cette nuit (00h).