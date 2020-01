Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout serait bouclé pour l'arrivée de Xavi au Barça...

Publié le 12 janvier 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que les négociations auraient accéléré ces deux derniers jours, l'officialisation de l'arrivée de Xavi sur la banc du Barça ne serait plus qu'une question d'heure selon la presse qatarie.

Ernesto Valverde subit de plus en plus fortement les reproches sur ses résultats et son style de jeu trop éloigné de l'ADN du Barça, et ce dernier serait proche de la sortie. Pour le remplacer, l'enfant du club Xavier Hernandez, dit Xavi, se rapprocherait très sérieusement d'un retour à Barcelone. L'ancien milieu est peut-être l'héritier le plus naturel de Pep Guardiola, que cherche Barcelone depuis le départ du technicien. Concernant la situation actuelle de Xavi, elle ne devrait pas poser problème. Le directeur sportif d'Al Sadd, le club que Xavi entraîne actuellement au Qatar, a confirmé lui-même que la légende espagnole ne serait pas retenue en cas de départ à Barcelone.

L’officialisation de l'arrivée de Xavi pourrait se faire ce dimanche