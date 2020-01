Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle doit être la priorité hivernale de Zubizarreta ?

Publié le 12 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que l'OM dispose de moyens limités, plusieurs joueurs auraient tapé dans l’œil d'Andoni Zubizarreta. Mais selon vous, quelle doit être la priorité du club phocéen ?

À entendre André Villas-Boas, il est clair que l'Olympique de Marseille ne recrutera pas lors de ce mercato d'hiver. En effet, l'entraîneur portugais a annoncé cette semaine en conférence de presse que seuls des départs pourraient amener le club phocéen à se montrer actif sur le marché, mais le principal intéressé ne le souhaite pas : « On ne pourra acheter au mercato que si on vend, mais je n'ai pas intérêt de vendre des joueurs, c'est un risque à prendre. Le plus facile pour nous est de ne rien vendre et de profiter de l'équipe, mais ce sot des choix de la direction sportive ». Néanmoins, Andoni Zubizarreta aurait ouvert quelques dossiers dans l'espoir de renforcer l'effectif de l'OM dans les prochains jours...

Quelle est la meilleure piste pour l'OM ?

En effet, de nombreux noms sont apparus dans les médias dernièrement concernant le mercato hivernal de l'OM. Selon les informations du 10 Sport, la direction olympienne s'intéresse de près à Arthur Masuaku, latéral gauche de West Ham. Une révélation confirmée par Foot Mercato samedi, assurant également que Prosper Mendy était visé. Une piste bien moins onéreuse que le joueur de Premier League. En Italie, on fait également état d'un intérêt de l'OM pour Faouzi Ghoulam, mais ce dossier s'annonce plus compliqué. La charnière centrale pourrait également être renforcée puisque l'OM s'intéresserait à Carlos Salcedo, défenseur des Tigres. Le secteur offensif n'est pas en reste puisque les noms de Yannick Carrasco, Tino Kadewere, Daniel Sturridge ou encore Steven Mendoza sont eux aussi ressortis. Bien évidemment, l'Olympique de Marseille ne pourra pas se positionner sur tous ces dossiers et devra faire un choix.



Alors selon vous, quelle doit être la priorité hivernale d'Andoni Zubizarreta ? À vos votes !