Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM intéressé par un latéral de Premier League

Publié le 7 janvier 2020 à 16h45 par Alexis Bernard

Proposé à l’OM dans le cadre d’un transfert au prochain mercato d’été, Arthur Masuaku ne laisserait pas les dirigeants marseillais indifférents.

Si le mercato d’hiver devrait être relativement calme pour l’OM, les dirigeants prévoient quelques mouvements l’été prochain. Et notamment en ce qui concerne le poste de latéral gauche. Jordan Amavi ne donne pas totalement satisfaction, même si sa fin d’année 2019 offre quelques motifs. Et parmi les profils étudiés par l’OM, on retrouve un certain Arthur Masuaku. Comme révélé par Abdellah Boulma sur son compte Twitter, le défenseur de West Ham a bien été proposé à l’OM et l’OL dans la perspective d’un transfert à l’été 2020. Selon nos informations, les dirigeants de l’OM n’ont pas repoussé le profil de Masuaku (26 ans). Son dossier fait partie de ceux étudiés par le club pour l’été prochain. A surveiller.