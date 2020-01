Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato - FC Barcelone : Une offensive pour Koulibaly ?

Publié le 12 janvier 2020 à 14h50 par Alexis Bernard

Intéressé par Kalidou Koulibaly, le FC Barcelone serait en pleine réflexion pour tenter de s’offrir le défenseur de Naples.

Le mercato d’hiver est agité pour le FC Barcelone. Tandis que l’avenir d’Ernesto Valverde est en train de se jouer en coulisse, avec une possible arrivée de Xavi sur le banc, les dirigeants blaugrana songeraient également à un autre dossier d’envergure. Selon nos informations, le club de Lionel Messi réfléchirait au dossier Koulibaly et à une possible offensive sur le défenseur de Naples (28 ans). Un investissement conséquent qui mérite réflexion dans la mesure où le Barça doit d’abord penser à vendre dans la perspective du mercato estival.



Par ailleurs, comme révélé par le10sport.com, le FC Barcelone songe à prêter Jean-Clair Todibo. Le défenseur français doit prendre une décision dans les jours à venir. Le Milan AC, Schalke 04, Monaco et Sheffield sont sur le dossier.