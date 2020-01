Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato - FC Barcelone : Décision imminente pour Todibo !

Publié le 12 janvier 2020 à 9h25 par Alexis Bernard

Courtisé en ce mercato hivernal, Jean-Clair Todibo va trancher pour son avenir au FC Barcelone. Et dire s’il accepte d’être prêté ou non.

Depuis plusieurs semaines, le dossier Todibo agite l’actualité du FC Barcelone. Chaudement courtisé par le Milan AC, le défenseur français n’a pas encore pris de décision sur son avenir. S’il a toujours émis le souhait de rester en Catalogne, ses dirigeants discutent avec plusieurs écuries. Comme révélé par le10sport.com, Todibo et ses représentants mènent une réflexion depuis plusieurs semaines sur la suite à donner à sa carrière et la possibilité de partir, en prêt, pour quelques mois. Selon nos informations, son clan devrait prendre une décision imminente et ainsi se positionner. Le Milan AC et Schalke 04 sont en pole position. L’AS Monaco et Sheffield sont pour leur part en embuscade.