Mercato - Real Madrid : Vers un coup de théâtre pour l'avenir de Gareth Bale ?

Publié le 12 janvier 2020 à 8h30 par La rédaction

Malgré les récentes déclarations de l'agent de Gareth Bale concernant son avenir, le Real Madrid serait disposé à écouter les offres pour l'international gallois au cours de ce mercato hivernal.

Zinedine Zidane l'a déclaré il y a quelques semaines : Gareth Bale devrait rester au Real Madrid jusqu'à la fin de la saison. Et c'est le même son de cloche chez l'agent du Gallois, Jonathan Barnett, qui a confirmé la tendance jeudi dernier à ESPN : « Il ne partira pas dans un club en janvier et c'est encore plus improbable qu'il quitte Madrid l'été prochain. » Mais si tout le monde semble s'accorder sur le fait que Gareth Bale restera au Real Madrid, on espérerait un retournement de situation en interne…

Le Real Madrid attendrait désespérément une offre pour Gareth Bale