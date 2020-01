Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un intérêt de Zidane ? La réponse de Fabinho

Publié le 12 janvier 2020 à 14h30 par La rédaction

Alors que Fabinho est épanoui du côté de Liverpool, le Brésilien est revenu sur les rumeurs d'un intérêt du Real Madrid...

Blessé aux ligaments de la cheville depuis le match nul contre Naples (1-1) fin novembre dernier, Fabinho n’a pas rechaussé les crampons depuis et poursuit sa rééducation afin de retrouver les terrains le plus rapidement possible. L’ancien milieu de terrain monégasque connaît des jours heureux depuis son arrivée à Liverpool, ayant notamment remporté la Ligue des Champions. Arrivé en Europe en 2012 au Real Madrid, le Brésilien ne s’y est jamais imposé et a encore quelques amertumes sur son passage dans la capitale espagnole.

Des regrets persistent