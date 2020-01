Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas met les choses au point pour Tousart et Dembélé !

Publié le 12 janvier 2020 à 11h10 par T.M.

Du mouvement est annoncé cet hiver à l’OL. Et alors que des départs sont évoqués pour Lucas Tousart et Moussa Dembélé, Jean-Michel Aulas a mis les choses au point.