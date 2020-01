Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'arrivée de Van de Beek bouclée à 80% par Zidane ?

Publié le 12 janvier 2020 à 11h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance à Manchester United cet hiver, Donny Van de Beek aurait finalement de grandes chances de prendre la direction du Real Madrid l'été prochain.

Alors que Donny Van de Beek est annoncé depuis plusieurs jours en direction de Manchester United, il n'en serait rien. Le joueur lui-même a démenti cette rumeur en déclarant récemment à Fox Sports : « Il est certain que je vais rester à Ajax jusqu'à la fin de la saison et je pourrais continuer la saison prochaine » . Un moyen de rassurer les supporters de l'Ajax, mais aussi de prévenir les dirigeants de Manchester United et potentiellement ceux du Real Madrid.

« Il y a plus de 80% de chances que Van de Beek aille au Real cet été »