Mercato - PSG : Cette nouvelle grande annonce pour l'avenir de Christian Eriksen !

Publié le 12 janvier 2020 à 9h15 par J.-G.D.

Guiseppe Marotta confirme une tendance concernant Christian Eriksen : l’Inter Milan n'a pas encore pris contact avec Tottenham ou le représentant du Danois.

C’est le dossier du moment. L’avenir de Christian Eriksen alimente les rumeurs en ce mercato hivernal, lui qui disposerait de plusieurs touches pour entamer un nouveau chapitre. Le PSG souhaiterait attirer le milieu de terrain de Tottenham dans ses filets, alors que l’Inter Milan, Manchester United ou le Real Madrid seraient en embuscade. Les Italiens auraient d'ailleurs trouvé un accord verbal avec l’international danois, libre en juin, sur la base d’un contrat jusqu’en 2024. Il ne manquerait plus que l’aval des Spurs . Et au micro de DAZN , Guiseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter, se prononce sur la piste menant à Eriksen.

« Nous n'avons pas entamé des négociations avec son club ou son agent »