Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce proche de Neymar qui pourrait débloquer le dossier Eriksen !

Publié le 12 janvier 2020 à 0h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec l’Inter et d’autres cadors européens pour Christian Eriksen. Grâce à la vente de Gabriel Barbosa, Antonio Conte pourrait bientôt attirer le milieu de Tottenham vers Milan.

Antonio Conte pourrait bientôt obtenir gain de cause pour Christian Eriksen. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international danois n’aurait pas l’intention de prolonger avec Tottenham. Une situation qui n’aurait pas manqué d’alarmer le PSG et l’Inter, entre autres. Pour prendre les devants dans ce dossier, Antonio Conte serait prêt à mettre la main à la poche dès cet hiver, plutôt que d’attendre la fin de saison pour récupérer Christian Eriksen gratuitement. Selon la Gazzetta dello Sport , le coach des Nerazzurri , qui aurait déjà un accord verbal avec le milieu de terrain de José Mourinho, n'aurait plus qu'à s'entendre avec les Spurs pour rafler la mise. Mais avant de pouvoir boucler ce transfert, Antonio Conte serait contraint de débloquer des fonds.

Gabigol pourrait débloquer le dossier Eriksen

D'après le média italien, Antonio Conte voudrait se servir de la vente de Gabriel Barbosa, grand ami de Neymar, pour financer le transfert de Christian Eriksen. Prêté à Flamengo, le buteur de 23 ans pourrait s’engager définitivement avec le club brésilien. Dans ce cas, l’Inter pourrait récupérer une somme proche de 18M€ dans la transaction, soit plus ou moins le montant que réclamerait José Mourinho pour le transfert de Christian Eriksen. Si l’opération Gabigol venait à se concrétiser, Antonio Conte, le coach de l’Inter, devrait donc être en mesure de s’offrir l’international danois dès cet hiver. Un scénario qui ne devrait pas faire les affaires de Leonardo.