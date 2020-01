Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voudrait boucler un dossier chaud pour 3M€ !

Publié le 11 janvier 2020 à 23h15 par A.D.

Alors qu’il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel, Adil Aouchiche préférerait rester au PSG, mais voudrait des garanties. Conscient du danger, Leonardo serait prêt à offrir une prime à la signature de 3M€ pour convaincre la pépite parisienne...

Partira, ne partira pas ? L’avenir d’Adil Aouchiche serait de plus en plus incertain. Liée au PSG jusqu’à la fin de la saison, la pépite de 17 ans pourrait signer son premier contrat pro dans un autre club. Interrogé sur son avenir, Adil Aouchiche a expliqué qu’il voulait rester au PSG en priorité : « Mon futur s’inscrit au PSG ? Oui, même si on ne sait jamais ce que l’avenir réserve. Mais pour l’instant, j’ai envie de tout gagner avec le PSG » , a-t-il déclaré au Parisien il y a plus d’une semaine.

Une prime à la signature de 3M€ pour Adil Aouchiche ?