Mercato - OM : Un cador européen serait passé à l'action pour Isaac Lihadji !

Publié le 11 janvier 2020 à 22h30 par B.C.

Alors que son départ à l'issue de la saison semble acté, Isaac Lihadji serait toujours pisté par la Juventus et aurait même été approché par le club italien.

Face aux longs mois de négociations infructueux, l'OM a dit stop dans le dossier Isaac Lihadji. En effet, RMC Sport a révélé cette semaine qu'Andoni Zubizarreta avait décidé d'arrêter les négociations avec l'entourage du jeune ailier de 17 ans pour la signature de son premier contrat professionnel. Isaac Lihadji devrait donc quitter librement l'OM à l'issue de la saison, et les prétendants ne manquent pas. L'AS Monaco, le LOSC et même le Borussia Dortmund, comme le 10 Sport vous l'a récemment révélé, sont sur ses traces, mais un cador européen aurait également coché le nom de la pépite phocéenne.

La Juventus aurait approché le clan Isaac Lihadji