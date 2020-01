Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se gâte sérieusement pour Leonardo dans le dossier Tonali...

Publié le 11 janvier 2020 à 17h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien voir Sandro Tonali leur passer sous le nez.

Les superlatifs commencent à manquer en Italie, pour décrire l’émergence de Sandro Tonali. encore inconnu du grand public il y a un an, le joueur de 19 ans est désormais considéré comme l'un des grands talents du football italien. Après avoir participé à la remontée de Brescia de Serie B, il s'affirme comme une valeur sûre de la Serie A. Cela n'a pas échappé à Leonardo, qui déjà cet été a tenté de l'attirer au Paris Saint-Germain, mais également aux cadors italiens.

L'Inter approche le clan Tonali !