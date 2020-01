Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau coup de coeur de Leonardo se confirme !

Publié le 11 janvier 2020 à 10h45 par A.C.

Leonardo aurait jeté son dévolu sur un nouveau jeune talent de Serie A, afin de renforcer le Paris Saint-Germain.

Décidément, Leonardo a un faible pour l'Italie et son championnat. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain s'est largement servi en Serie A les années passées et cela ne devrait pas changer. Cet été, il a en effet bouclé un très joli coup pour le PSG avec le prêt de Mauro Icardi en provenance de l'Inter et il ne semble pas vouloir s'arrêter là.

Le PSG observe Castrovilli