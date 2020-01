Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi pourrait jouer un très mauvais tour au Qatar !

Publié le 11 janvier 2020 à 10h15 par B.C.

Proche de la direction qatarie du PSG, Xavi apparaît comme un candidat crédible pour prendre la tête du club de la capitale à moyen terme. Selon nos informations, une association avec Pep Guardiola reste même une possibilité, mais le FC Barcelone pourrait en décider autrement, en particulier Lionel Messi...

En cas de départ de Thomas Tuchel, le PSG verrait les choses en grand comme le 10 Sport vous le révélait il y a quelques semaines. Selon nos informations, Xavi est un proche des décideurs qataris et son arrivée sur le banc n'est pas à écarter à moyen terme. D'ailleurs, l'ancien milieu du Barça pousserait même en interne pour une association avec Pep Guardiola, un duo de choc qui pourrait faire du bien au PSG. Cependant, le FC Barcelone aurait également des vues sur Xavi. En effet, Ernesto Valverde voit son avenir s'inscrire en pointillé, et le profil de l'Espagnol plairait en interne, et un homme en particulier serait ravi de voir Xavi faire son grand retour au Camp Nou.

Lionel Messi emballé par un retour de Xavi au Barça ?